Создание темы для ВП

Необходимо разработать макет дизайна сайта. Тематика: футбол. Примеры: http://www.psg.fr/ и http://www.fc-zenit.ru/main/ Выберу самое оптимальное предложение. Указывайте цены!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По аналогу к нескольким сайтам, необходимо создать дизайн "Средней" сложности.
Никаких особых требований, главное условие - схожесть на несколько предложенных (один стиль)
Бюджет от 10у.е. до 100у.е.
аська 618-243-819
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