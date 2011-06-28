Редизайн корпоративного сайта

$100
Дизайн сайтовЗакрыт23 заявки261 просмотр
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В связи с изменением функционала нужен частичный редизайн сайта. Редизайн нужно сделать на базе ранее сделанных ПСД.

12 лет назад
WWG
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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