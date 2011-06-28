Дизайн для сайта oknagorizont.ru

Необходимо сделать дизайн для сайта www.oknagorizont.ru с прикруткой к движку. Дизайн должен быть светлый и яркий, никаких людей, животных, домов и мебели, все должно быть просто и оригинально, в css проработать все нюансы такие как: нумерованный список, теги h1, h2 и.т.д, дополнительно нужно будет нарисовать несколько картинок под последующие акции. Логотип остается прежний (есть в psd). Обязательно писать стоимость!!!