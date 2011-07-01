Небольшая доработка дизайна.

$8
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок172 просмотра
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Нужно поменять картинку в шапке сайта. Картинка есть, нужно только правильно ее поместить в дизайн (грамотно выбрать масштаб, обработать края).

Также нужно выбрать место для названия фирмы(логотипа) в шапке.

12 лет назад
number_1
Денис 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
larianum
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена качественно.
Отличный заказчик. Своевременная оплата. рекоммендую.
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