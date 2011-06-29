Доработать внутреннюю страницу

Основной шаблон есть, но нужно будет переделать некоторые блоки и немного страницу в целом, в разных блоках нужно будет подобрать цвета и шрифт текста, где то надо будет добавить рейтинги, а где то правильно расположить блоки чтобы приятно смотрелось.

Прошу сразу дизайнеров с плохой фантазией и с малым опытом не писать, чтобы не терять не моё не ваше время. Оплата после выполнения проекта.

О себе: кошелёк персональный 100+ BL.