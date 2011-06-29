Дорисовать картинку

Дизайн сайта bpr-consulting.
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Нужно дорисовать нижнюю часть, под водопадом, там должен быть подводный город. В нем нужно место под 2 меню, 2 блока и основной текст.
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