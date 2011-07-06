Переработка дизайна сайта, разработка логотипа

Требуется разработать логотип (шапку) и переработать дизайн для сайта, посвящённого вопросам восстановления данных. Необходимо подобрать цветовую гамму, шрифты и их размеры, т.е. придать сайту законченный и привлекательный внешний вид, минимально изменяя структуру расположения элементов. Внешний вид сайта должен быть лёгким и строгим. Шапка должна содержать логотип и(или) слоган. После разработки и утверждения логотипа и дизайна необходимо настроить css и файлы отображений.

Срок выполнения - не больше недели. Оставляйте ваши заявки с примерной стоимостью услуг, всем откликнувшимся скину ссылку на сайт для оценки и дальнейшего обсуждения реальных сроков и стоимости.