Дизайн + интеграция

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок212 просмотров
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Krutipedaly.ru

Необходимо

1. нарисовать дизайн сайта

2. сверстать дизайн под симбиоз joomla+VirtueMart и настроить движок

Можно предлагать не комлпекс а по первому и второму пункту отдельно.

Сайт будет состоять из 2-х независимых разделов:

- велосипеды

- мототехника

по умолчанию загружается раздел велосипедов.

Переключение межд разделами будет осуществляться через закладки в шапке сайта, нужно их формить как-то наглядно что бы было видно сразу.

Дизайн разделов в едином стиле, только клипарт для велосипедов соответсвенно велосипеды ну и для мототехники скутеры и .т.п.

"Натягиваться" дизайн будет на симбиоз joomla+VirtueMart

Примерный функционал тут: http://demo.virtuemart.net/

Но вообще под такой симбиоз можно организовать почти любой блок(топ, рекомендации, акции и т.п.)

Далее комментарии заказчика по дизайну.

Очень нравится вот этот сайт http://www.velospec.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMjY5MDE1OzIyMDg1Mzk5O3lhbmRleC5ydTpkeW5hbWlj

Этот тоже хороший http://www.velo-butik.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMzYxNjAyOzI0Nzk2NDc0O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt

Не очень эти сайты http://www.10ballov.ru/ ,

http://www.sportcomp.ru/

Хочется в темных тонах как те два которые нравятся.

на сайте должны быть стандартно: О магазине, Оплата и доставка, Обратная связь, Контакты.

Следующие категории Горные велосипеды, Городские, Детские/подростковые велосипеды, Складные велосипеды, Дорожные велосипеды, Электровелосипеды, Женские велосипеды.

По оформлению еще:

1. Чтобы на главной странице под основными категориями были видны и активны подкатегории http://www.malish-butik.ru/,

http://www.velo-butik.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMzYxNjAyOzI0Nzk2NDc0O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt

2. Чтобы товары были строкой и каждая строка выделена http://www.velospec.ru/velosipedy-zhenskie/ ,

http://www.malish-butik.ru/category/smart-trike-/

3. Чтобы были активные бренды (у них слева) можно без картинок, но с картинками лучше

http://www.velospec.ru/

4. Хотелось бы место для какого-нибудь рекламного банера или акции (суть акции или рекламы дадим позже, но это естественно велосипедная тема, поэтому картинку можно придумать сразу), и еще где-нибудь разместить Хиты продаж, Рекомендации, Новинки и т.п., но чтобы это не было слишком аляписто http://www.malish-butik.ru/.

5. Ну, естественно, должна быть корзина, фильтры (бренд, цена, тип, поиск по сайту)

6. Когда заходишь в категорию были видны бренды именно этой категории http://www.velo-butik.ru/velosiped/gornye/ ,

http://www.velospec.ru/velosipedy-gorodskoj_turisticheskij/

7. И сразу можно придумать логотип (значёк) сайта http://everybaby.ru/

Ко всему изложенному добавляем закладку, как бы, на второй сайт, т.е. должно быть две закладки велосипеды и мототехника (пример привести не могу, где-то видела, а где именно не могу найти .) и там все тоже самое по дизайну, но только на мототехнику и банер на мототехнику. Категории там должны быть следующие: Мотовездеходы, мотоциклы, скуторы, мотошлемы, шины, "Liqui Moly", аксессуары для ATV/UTV﻿, оборудование для сервиса. Техника будет такого рода http://velomotors.ru/.

12 лет назад
lda
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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