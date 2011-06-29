Дизайн + интеграция

Нужен дизайн с логотипом в деловом стиле для сайта онлайн страхования. Подробноя информация предоставляется отдельно. Жду на реальные предложения, с ориентировочной оценкой...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо
1. нарисовать дизайн сайта
2. сверстать дизайн под симбиоз joomla+VirtueMart и настроить движок
Можно предлагать не комлпекс а по первому и второму пункту отдельно.
Сайт будет состоять из 2-х независимых разделов:
- велосипеды
- мототехника
по умолчанию загружается раздел велосипедов.
Переключение межд разделами будет осуществляться через закладки в шапке сайта, нужно их формить как-то наглядно что бы было видно сразу.
Дизайн разделов в едином стиле, только клипарт для велосипедов соответсвенно велосипеды ну и для мототехники скутеры и .т.п.
"Натягиваться" дизайн будет на симбиоз joomla+VirtueMart
Примерный функционал тут: http://demo.virtuemart.net/
Но вообще под такой симбиоз можно организовать почти любой блок(топ, рекомендации, акции и т.п.)
Далее комментарии заказчика по дизайну.
Очень нравится вот этот сайт http://www.velospec.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMjY5MDE1OzIyMDg1Mzk5O3lhbmRleC5ydTpkeW5hbWlj
Этот тоже хороший http://www.velo-butik.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMzYxNjAyOzI0Nzk2NDc0O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt
Не очень эти сайты http://www.10ballov.ru/ ,
Хочется в темных тонах как те два которые нравятся.
на сайте должны быть стандартно: О магазине, Оплата и доставка, Обратная связь, Контакты.
Следующие категории Горные велосипеды, Городские, Детские/подростковые велосипеды, Складные велосипеды, Дорожные велосипеды, Электровелосипеды, Женские велосипеды.
По оформлению еще:
1. Чтобы на главной странице под основными категориями были видны и активны подкатегории http://www.malish-butik.ru/,
http://www.velo-butik.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMzYxNjAyOzI0Nzk2NDc0O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt
2. Чтобы товары были строкой и каждая строка выделена http://www.velospec.ru/velosipedy-zhenskie/ ,
http://www.malish-butik.ru/category/smart-trike-/
3. Чтобы были активные бренды (у них слева) можно без картинок, но с картинками лучше
4. Хотелось бы место для какого-нибудь рекламного банера или акции (суть акции или рекламы дадим позже, но это естественно велосипедная тема, поэтому картинку можно придумать сразу), и еще где-нибудь разместить Хиты продаж, Рекомендации, Новинки и т.п., но чтобы это не было слишком аляписто http://www.malish-butik.ru/.
5. Ну, естественно, должна быть корзина, фильтры (бренд, цена, тип, поиск по сайту)
6. Когда заходишь в категорию были видны бренды именно этой категории http://www.velo-butik.ru/velosiped/gornye/ ,
http://www.velospec.ru/velosipedy-gorodskoj_turisticheskij/
7. И сразу можно придумать логотип (значёк) сайта http://everybaby.ru/
Ко всему изложенному добавляем закладку, как бы, на второй сайт, т.е. должно быть две закладки велосипеды и мототехника (пример привести не могу, где-то видела, а где именно не могу найти .) и там все тоже самое по дизайну, но только на мототехнику и банер на мототехнику. Категории там должны быть следующие: Мотовездеходы, мотоциклы, скуторы, мотошлемы, шины, "Liqui Moly", аксессуары для ATV/UTV, оборудование для сервиса. Техника будет такого рода http://velomotors.ru/.
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