Дизайн с лого для портала онлайн страхования

Нужен дизайн сайта стоматологии+логотип. Главная+внутр.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн с логотипом в деловом стиле для сайта онлайн страхования.
Подробноя информация предоставляется отдельно.
Жду на реальные предложения, с ориентировочной оценкой...
- Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
В шапку дизайна сайта надо вставить еще 1 элемент продукции. Сумма - 5 у.е. по факту принятия шапки. Стучать в аську 484664092Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $170
Разработать макеты двух сайтов одной компании, но разной направленности. Один сайт - интерактивная игра для школьников, другой - сайт туристической фирмы. Стилистика должна быть похожа.Закрыт12 лет назад
- $200
Требуется выполнить редизайн сайта - полностью переработать стиль оставив на некоторых страницах идею текущего сайта. Исправить ошибки текущей версии. Требования описаны в pdf. Предварительные сроки прошу не указывать - только финальные !!!! ТЗ НА САЙТ http://narod.ru/disk/17597505001/bet_design.pdf.html - ...Завершен12 лет назад
- $50
Нужно сделать дизайн для сайта. Весь материал есть. Все подробности по ICQ 644896271 и по телефону 8(499)343-72-85Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен простенький дизайн для сайта Без каких либо наворотов Главная страница состоит из 3х блоков а а остальные одноблочные также в дизайне должен присутствовать Логотип . Цена обговаривается ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется разработать логотип (шапку) и переработать дизайн для сайта, посвящённого вопросам восстановления данных. Необходимо подобрать цветовую гамму, шрифты и их размеры, т.е. придать сайту законченный и привлекательный внешний вид, минимально изменяя структуру расположения элементов. Внешний ...Завершен12 лет назад
- $250
Дизайн сайта таксиЗавершен12 лет назад
- $100
Необходимо сделать корпоративный дизайн сайта 10-и страничного сайта, для компании занимающейся услугами в IT индустрии. Сайт должен быть строгим и красивым.Завершен12 лет назад
- $25
Нужно доработать группу: vkontakte.ru/club28340242 Клиника занимается лечением заболеваний женской груди. в итоге должна получиться такая же красота как: vkontakte.ru/ekomcrm В основу дизайна нужно включить хирургию и женскую красоту и здоровье, женской груди. чтобы по картинке было понятно, что это хирургическая клиника, и ...Закрыт12 лет назад