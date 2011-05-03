GeoLance

Иван GeoLance

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Разработка ПО с картографическим уклоном

  • Портал картографических-ресурсов

    Создание портала разбито на несколько этапов. Сейчас есть несколько задач, которые есть возможность передать на удаленную реализацию. В тоже время нужны хорошие программисты в проект на весь срок его реализации (при успешной реализации этого ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад