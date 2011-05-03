Нужен дизайн с логотипом в деловом стиле для сайта онлайн страхования. Подробноя информация предоставляется отдельно. Жду на реальные предложения, с ориентировочной оценкой...
Дизайн сайтов29 заявок
Закрыт
14 лет назад
Нужен дизайн с логотипом в деловом стиле для сайта онлайн страхования. Подробноя информация предоставляется отдельно. Жду на реальные предложения, с ориентировочной оценкой...
Создание портала разбито на несколько этапов. Сейчас есть несколько задач, которые есть возможность передать на удаленную реализацию. В тоже время нужны хорошие программисты в проект на весь срок его реализации (при успешной реализации этого ...