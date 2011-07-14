Дизайн сайта рекламного агентства

Krutipedaly.ru Необходимо 1. нарисовать дизайн сайта 2. сверстать дизайн под симбиоз joomla+VirtueMart и настроить движок Можно предлагать не комлпекс а по первому и второму пункту отдельно. Сайт будет состоять из 2-х независимых разделов: - велосипеды - мототехника по умолчанию загружается раздел ...