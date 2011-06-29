Изменение дизайна шаблона Webasyst shop-script

$150
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки133 просмотра
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Добрый день, есть необходимость изменить дизайн SS, представление каким он должен быть есть и частично изменения сделаны, необходимо довести до ума. Подробности в аське 7950373

12 лет назад
jadded
Юрий 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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