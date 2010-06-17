Доработка двух страниц сайта

Добрый день товарищи. Нужно разработать макет сайта на основе фирменных цветов из логотипа и по прикрепленной ниже схеме. В случаи успеха отдельным проектом и наверстать его. По вопросам расположения элементов на схеме просьба в личку. Схема и логотип ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На действующем сайте в разработке находятся две страницы.
задача : размещение на них фотографий продукции (6-8 шт) в две колонки, с возможностью открытия галереи из 2-3 дополнительных фотографий при клике.
+ создание фавиконки.
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