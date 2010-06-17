Доработка двух страниц сайта

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки142 просмотра
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На действующем сайте в разработке находятся две страницы.

задача : размещение на них фотографий продукции (6-8 шт) в две колонки, с возможностью открытия галереи из 2-3 дополнительных фотографий при клике.

+ создание фавиконки.

12 лет назад
severg
Олег 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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