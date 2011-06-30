Нужно сделать изображение для сайта

Краткое ТЗ во вложенном файле. Там же пример сайта на который можно ориентироваться. Логотип вышлем. Подробности обсудим с исполнителем. Работаю БЕЗ предоплаты. Просьба указывать ориентировочную стоимость и сроки. Дизайн нужен качественный.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта http://www.77clima.ru/ нужно изготовить картинку, которая заменит центральное изображение с надписью "your business harmony". Kартинка должна представлять собой фотографию какого-нибудь хорошо известного московского места, например лужников или воробьевых гор. На картинке должен присутствовать кондиционер Mitsubisi с четко различимым фирменным знаком. Сюжет картинки: кондиционер обдувает указанный пейзаж.
Из материалов ничего предоставить не могу, пейзаж и блок кондиционера исполнитель должен подобрать самостоятельно.
Важно чтобы созданное изображение хорошо смотрелось в общем дизайне сайта http://www.77clima.ru/
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