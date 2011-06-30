Нужно сделать изображение для сайта

Для сайта http://www.77clima.ru/ нужно изготовить картинку, которая заменит центральное изображение с надписью "your business harmony". Kартинка должна представлять собой фотографию какого-нибудь хорошо известного московского места, например лужников или воробьевых гор. На картинке должен присутствовать кондиционер Mitsubisi с четко различимым фирменным знаком. Сюжет картинки: кондиционер обдувает указанный пейзаж.

Из материалов ничего предоставить не могу, пейзаж и блок кондиционера исполнитель должен подобрать самостоятельно.

Важно чтобы созданное изображение хорошо смотрелось в общем дизайне сайта http://www.77clima.ru/