Нужно сделать ретуш 2х страниц первая это главная страниц www.rentforme.net вторая http://rentforme.net/rent_a_house_or_villa/in/country/Croatia/29/all/all/all/all/default/ASC/1560 Справа должен быть фильтр как здесь http://rentforme.net/houses/search/ Ну и плюс лого... ставки не принимаю а) без цены б) без времени Тема у нас аренда домиков, вилл, яхт, самолетов...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача
Разработать дизайн для сайта
Исходные данные
{нет}
Сроки: до 3.07.2011 (вечер воскресенья)
Бюджет проекта: ***usd (передача исходников (psd) после оплаты). Оплата webmoney
К обозначенному сроку необходимо предоставить 2 варианта дизайна главной страницы сайта. По утвержденному варианту будет создан дизайн внутренней страницы.
Всего в проекте предполагается наличие 2х типов страниц – главная и внутрення.
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