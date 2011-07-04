Страница с отсчетом времени для интернет-магазина

Уважаемые фрилансы!

Необходимо создать страницу для интернет магазина ensel.ru продажа женской бижутерии , которая будет висеть на главной странице сайта, и на которой будет вестись обратный отсчет времени до открытия магазина.

А именно, сделать симпатичный дизайн, краткое описание магазина, прописать ему тайтл, ключевики, сделать счетчик времени. Поставить все это на хостинг.

Как вижу это я:

Занавес (это условность, может быть что угодно) на первой странице с отсчетом времени, и "немного приоткрыть занавес", где будет небольшое описание о магазине, что будет в нем продаваться и когда открытие. Прописать обоим страницам тайтлы и ключевики.

Магазин будет по продаже женской бижутерии, в Твери.

Ну вот как то так...

Если Вы уловили мою мысль, что я хочу воспроизвести и готовы ее воплотить, то тогда давайте определимся со сроками, суммой и оплатой по работе

Если есть какие то иные идеи, то с любопытством их выслушаю, потому как все это будет выглядеть, по вашему, пишем в ветке проекта либо в ЛС.

В ЛС, асю, скайп, почту писать не по проекту и задавать глупые вопросы- не стоит, отвечать все равно не буду.

С уважением, DanilaEjov