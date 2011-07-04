Страница с отсчетом времени для интернет-магазина

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок258 просмотров
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Уважаемые фрилансы!

Необходимо создать страницу для интернет магазина ensel.ru продажа женской бижутерии , которая будет висеть на главной странице сайта, и на которой будет вестись обратный отсчет времени до открытия магазина.

А именно, сделать симпатичный дизайн, краткое описание магазина, прописать ему тайтл, ключевики, сделать счетчик времени. Поставить все это на хостинг.

Как вижу это я:

Занавес (это условность, может быть что угодно) на первой странице с отсчетом времени, и "немного приоткрыть занавес", где будет небольшое описание о магазине, что будет в нем продаваться и когда открытие. Прописать обоим страницам тайтлы и ключевики.

Магазин будет по продаже женской бижутерии, в Твери.

Ну вот как то так...

Если Вы уловили мою мысль, что я хочу воспроизвести и готовы ее воплотить, то тогда давайте определимся со сроками, суммой и оплатой по работе

Если есть какие то иные идеи, то с любопытством их выслушаю, потому как все это будет выглядеть, по вашему, пишем в ветке проекта либо в ЛС.

В ЛС, асю, скайп, почту писать не по проекту и задавать глупые вопросы- не стоит, отвечать все равно не буду.

С уважением, DanilaEjov

12 лет назад
DanilaEjov
Данила 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
zeniazik
Евгений 
29 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$35
2 дня
Евгений сделал все как нужно, даже больше того что я хотел. Предложил хороший вариант и собственно качественно и быстро его выполнил. Работу можете посмотреть сами на http://ensel.ru Все доволен. Всем рекомендую. Жень, спасибо, надеюсь, что еще не раз поработаем. С уважением, DanilaEjov
Данила замечательный заказчик! Четкое задание, отличный вкус - с помощью которого работа становится интересной :) Своевременная оплата. Одним словом - было приятно поработать. С удовольствием буду сотрудничать дальше (^_^)
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