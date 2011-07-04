Страница с отсчетом времени для интернет-магазина

Нужно сделать ретуш 2х страниц первая это главная страниц www.rentforme.net вторая http://rentforme.net/rent_a_house_or_villa/in/country/Croatia/29/all/all/all/all/default/ASC/1560 Справа должен быть фильтр как здесь http://rentforme.net/houses/search/ Ну и плюс лого... ставки не принимаю а) без цены б) без времени Тема у нас аренда домиков, вилл, яхт, самолетов...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансы!
Необходимо создать страницу для интернет магазина ensel.ru продажа женской бижутерии , которая будет висеть на главной странице сайта, и на которой будет вестись обратный отсчет времени до открытия магазина.
А именно, сделать симпатичный дизайн, краткое описание магазина, прописать ему тайтл, ключевики, сделать счетчик времени. Поставить все это на хостинг.
Как вижу это я:
Занавес (это условность, может быть что угодно) на первой странице с отсчетом времени, и "немного приоткрыть занавес", где будет небольшое описание о магазине, что будет в нем продаваться и когда открытие. Прописать обоим страницам тайтлы и ключевики.
Магазин будет по продаже женской бижутерии, в Твери.
Ну вот как то так...
Если Вы уловили мою мысль, что я хочу воспроизвести и готовы ее воплотить, то тогда давайте определимся со сроками, суммой и оплатой по работе
Если есть какие то иные идеи, то с любопытством их выслушаю, потому как все это будет выглядеть, по вашему, пишем в ветке проекта либо в ЛС.
В ЛС, асю, скайп, почту писать не по проекту и задавать глупые вопросы- не стоит, отвечать все равно не буду.
С уважением, DanilaEjov
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