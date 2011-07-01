Дизайн интернет-магазина по готовому макету

Итак, нужен дизайн для магазина, сейчас он вот такой – www.photo-decor.ru

Ниже прикрепил макет из Axure.

Нужно сделать дизайн только одной страницы – главной. Это пока. Доп. требования к макету вышлю исполнителю.

Нужен человек с опытом отрисовки интернет-магазина. С портфолио, чтобы оценить, подходим мы друг другу или нет.

По оплате: бюджет 10-11к.

Но 5к наличкой + 5-6к бартером (3 любых наклейки из нашего каталога).

Лучше писать в личку, но можно и сюда.

Итого:

1. уже есть макет, не нужно придумывать, куда и что рисовать.

2. нужна одна страница.

3. достойная работа в портфолио + отзыв

5. 5к наличкой +5-6к бартером.