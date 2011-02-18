$500
Итак, нужен дизайн для магазина, сейчас он вот такой – www.photo-decor.ru Ниже прикрепил макет из Axure. Нужно сделать дизайн только одной страницы – главной. Это пока. ...
Дизайн сайтов30 заявок
Закрыт
14 лет назад
Итак, нужен дизайн для магазина, сейчас он вот такой – www.photo-decor.ru Ниже прикрепил макет из Axure. Нужно сделать дизайн только одной страницы – главной. Это пока. ...
Есть сайт: www.photo-decor.ru нужно сделать карточку товара, как здесь: http://www.french-dezign.ru/angel-p-731.html т.е. что нужно: 1. картинка на прозрачном фоне и рядом палитра, при нажатии на которую цвета меняются у ...