Дизайн сайта и верстка на joоmla

Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок276 просмотров
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Необходимо сделать дизайн cайта знакомств, поработать с логикой сайта (разбить на мобильную версию и полную) и непосредственно натянуть дизайн на сайт. Вот примерный аналог mobimeet.ru Тз нет Так же надо будет натянуть это все на движок

Дизайн сайта
12 лет назад
Dimadenero
Дмитрий 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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