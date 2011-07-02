Дизайн сайта и верстка на joоmla

Необходимо нарисовать дизайн и интегрировать его в php yii. Аналогичные сайты: www.posterxxl.de, www.posterxxl.ru Цена/сроки? (мне нужно всё в комплексе ДИЗАЙН+ВЁРСТКА. Предложения по отдельности не рассматриваю)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн cайта знакомств, поработать с логикой сайта (разбить на мобильную версию и полную) и непосредственно натянуть дизайн на сайт. Вот примерный аналог mobimeet.ru Тз нет Так же надо будет натянуть это все на движок
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