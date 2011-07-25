Нужен дизайн для женского интернет-магазина "Larni.ru" (Ларни.РУ)

Интернет-магазин бытовых товаров (посуда, кастрюли и прочее).

Основная категория посетительниц - женщины 22-40 лет.

Стилистика сайта должна быть в розовых и светло-голубых тонах.

На сайте присутствует персонаж "овечка - Ларри", овечка должна быть

прикольной, гламурной, стильной и весёлой) нравиться женщинам, быть

запоминаемой и узнаваемой.

Овца - красавица, гламурная бизнес-вуман, должна нравиться посетительницам-женщинам.

типа, должна быть с ними из одного круга. На вид ей должно быть 23 -25 лет.

Макияж, одежда и все такое.

В дизайне должен присутствовать Header, левый сайдбар, блок с контентом, и футер

Блок HEADER

Прикреплен файл как можно расположить блоки, нравится сама корзина, к ней можно поставить овечку.

Надпись в лого (Ларни.ру Интернет магазин Товары для дома)

По главной в контентной части идет баннер, типа спец предложения

(будет динамический, слайдами на jq). под ним бренды производителей.

Тут хочется видеть два варианта по расположению:

1. бренды идут по три квадратика (логотип, название, типа кнопками)

2. бренды идут по кругу (либо крутилкой, либо просто расположены в

окружности). окружность может представлять из себя полянку. логотип

бренда при наведении мыши увеличивается.

Шрифт

для ввода симпатичный

Футер

Должен быть кухня т.е. плитка, или еще что-то.

Креатив приветствуется.

Сайт должен получится фиксированного размера.

Эллементы используются с округленными краями.

Нужно 4 страницы

(главная, внутрення текст, каталог товаров, полное описание товара)

Описание остальных страниц выбранному исполнителю.

Самое главное это "Овечка Ларни"