Нужна шапка для сайта в двух видах, ночной здание с подсветкой и дневной. Настроение шапки "светлое", но клоунское. Основным на шапке будет здание. Здание должно выделятся и светится. Здание это - шоу Здание должно притягивать, ночью должно выделятся Как ночью ...
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Нужен дизайн для женского интернет-магазина "Larni.ru" (Ларни.РУ)
Интернет-магазин бытовых товаров (посуда, кастрюли и прочее).
Основная категория посетительниц - женщины 22-40 лет.
Стилистика сайта должна быть в розовых и светло-голубых тонах.
На сайте присутствует персонаж "овечка - Ларри", овечка должна быть
прикольной, гламурной, стильной и весёлой) нравиться женщинам, быть
запоминаемой и узнаваемой.
Овца - красавица, гламурная бизнес-вуман, должна нравиться посетительницам-женщинам.
типа, должна быть с ними из одного круга. На вид ей должно быть 23 -25 лет.
Макияж, одежда и все такое.
В дизайне должен присутствовать Header, левый сайдбар, блок с контентом, и футер
Блок HEADER
Прикреплен файл как можно расположить блоки, нравится сама корзина, к ней можно поставить овечку.
Надпись в лого (Ларни.ру Интернет магазин Товары для дома)
По главной в контентной части идет баннер, типа спец предложения
(будет динамический, слайдами на jq). под ним бренды производителей.
Тут хочется видеть два варианта по расположению:
1. бренды идут по три квадратика (логотип, название, типа кнопками)
2. бренды идут по кругу (либо крутилкой, либо просто расположены в
окружности). окружность может представлять из себя полянку. логотип
бренда при наведении мыши увеличивается.
Шрифт
для ввода симпатичный
Футер
Должен быть кухня т.е. плитка, или еще что-то.
Креатив приветствуется.
Сайт должен получится фиксированного размера.
Эллементы используются с округленными краями.
Нужно 4 страницы
(главная, внутрення текст, каталог товаров, полное описание товара)
Описание остальных страниц выбранному исполнителю.
Самое главное это "Овечка Ларни"
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