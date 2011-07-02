Уникализировать шаблон на WP

$5
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки139 просмотров
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Нужно уникализировать данный шаблон - _http://wp-templates.ru/arras-theme/ Нужно переделать все в светлых тонах, поскольку сайт будет на тему туризма, черные цвета ему ни к чему. Нужные теплые и нежные цвета, чтобы было приятно смотреть :)

12 лет назад
servermakeup
Евгений 
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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