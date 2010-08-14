servermakeup

Евгений servermakeup

 
30 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Модуль для DLE

    Необходимо сделать модуль DLE , выводящий подобную страницу: _http://google-567.ru/page-qip-700.php?url=search?r=1262&amp;q=%CC%F1%F2%E8%F2%E5%EB%E8%20(rus)DVDRip.%E0vi В странице должен показываться: 1) Платник партнерской программы. 2) Название запрашиваемого материала. 3) Размер файла. (Случайным образом выдает число). 4) Рефер партнерки. Модуль должен быть универсальным, должен подходить для DLE 9.4 Цена ваша ...

    PHPDLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Собрать phpBB3 и установить на хостинг

    Нужно собрать phpBB3 (т.е. должны быть модули, которые я скажу) и установить это все на хостинг. Цен не знаю, называйте :) Оплата WebMoney. Убедительная просьба, писать только тем людям, которые реально могут все это сделать. Я ...

    PHP
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Уникализация шаблона (CMS DLE)

    Здравствуйте! Кусок шаблона выложен в скриншоте. Этот шаблон нужно переделать в тему для сайта на тему азартных игр. Нужен человек с опытом работы в CMS DLE. Интересует цена вопроса ибо 100500 миллионов я не готов ...

    DLE
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поправить спойлер на DLE

    У меня проблема в DLE 9.2 со спойлером, в него не влезают картинки. Уже все облазил и не могу найти, где поправить. Если кто реально сможет помочь поправить спойлер, то буду благодарен. Сейчас на отдыхе, ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Уникализировать шаблон на WP

    $5

    Нужно уникализировать данный шаблон - _http://wp-templates.ru/arras-theme/ Нужно переделать все в светлых тонах, поскольку сайт будет на тему туризма, черные цвета ему ни к чему. Нужные теплые и нежные цвета, чтобы было приятно смотреть :)

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт для вставки ссылок в ЖЖ в категорию Links.

    Нужно написать небольшой скрипт, который будет брать ссылки с анкорами из файла тхт (или же их можно будет вводить вручную) , а потом будет публиковать их в ЖЖ, в категорию link. Цену придется называть вам.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Информер статуса STEAM

    Здравствуйте ! Мне нужно сделать информер статуса STEAM, как на этом сайте http:( два слэша)steamprofile(dot)com. Для примера можете ввести STEAM_0:0:32260886 в полную и в облегченную версию и посмотреть, что выйдет. От вас код от ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поправить верстку на DLE

    Нужно поправить верстку на DLE, прошлый фрилансер первый раз работал с дле, поэтому работы вышла некачественной, ваша задача поправить верстку. Заметил баг с рейтингом, но это я вы возможно еще что-то увидите. Жду предложений.

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Установить PHPBB3 и допилить модули
Все ок, отлично сработались. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Павел все сделал быстро и качественно. Немного даже сделал больше, чем надо, что мне понравилось. Видно, что человек к своей работе относится ответственно и делает ее до конца. Спасибо.
Ответный отзыв
Web-Stil
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Поправить спойлер на DLE
Отличный работодатель. Четкое задание, своевременная оплата. Рекомендую!
Роман отличный исполнитель! Мое задание он выполнил быстро и четко, без лишних вопросов. По его оперативности сразу видно, что он отлично знает CMS DLE. Хотите качественно выполненное задание? Тогда обращайтесь к Роману!
Ответный отзыв
Magestikos
Остапчук 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Верстка макета (DLE)
Хороший заказчик приятно с ним работать, рад буду сотрудничать дальше.
Артем выполнил отличную верстку в короткие сроки, за что ему огромное спасибо. Еще обращусь.
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kovinchuk
Юрий 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Поправить верстку на DLE
Оплата моментально! Условия работы четкие! Всем рекомендую!
Спасибо Юрию, поправил верстку, все на высшем уровне. обязательно еще обращусь.
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