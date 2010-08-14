servermakeup

Необходимо сделать модуль DLE , выводящий подобную страницу: _http://google-567.ru/page-qip-700.php?url=search?r=1262&q=%CC%F1%F2%E8%F2%E5%EB%E8%20(rus)DVDRip.%E0vi В странице должен показываться: 1) Платник партнерской программы. 2) Название запрашиваемого материала. 3) Размер файла. (Случайным образом выдает число). 4) Рефер партнерки. Модуль должен быть универсальным, должен подходить для DLE 9.4 Цена ваша ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно поставить phpbb3 на сайт, установить нужные мне модули и немного доработать.Прочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно собрать phpBB3 (т.е. должны быть модули, которые я скажу) и установить это все на хостинг. Цен не знаю, называйте :) Оплата WebMoney. Убедительная просьба, писать только тем людям, которые реально могут все это сделать. Я ...Прочее1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Кусок шаблона выложен в скриншоте. Этот шаблон нужно переделать в тему для сайта на тему азартных игр. Нужен человек с опытом работы в CMS DLE. Интересует цена вопроса ибо 100500 миллионов я не готов ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
У меня проблема в DLE 9.2 со спойлером, в него не влезают картинки. Уже все облазил и не могу найти, где поправить. Если кто реально сможет помочь поправить спойлер, то буду благодарен. Сейчас на отдыхе, ...Завершен12 лет назад
- $5
Нужно уникализировать данный шаблон - _http://wp-templates.ru/arras-theme/ Нужно переделать все в светлых тонах, поскольку сайт будет на тему туризма, черные цвета ему ни к чему. Нужные теплые и нежные цвета, чтобы было приятно смотреть :)Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно написать небольшой скрипт, который будет брать ссылки с анкорами из файла тхт (или же их можно будет вводить вручную) , а потом будет публиковать их в ЖЖ, в категорию link. Цену придется называть вам.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сверстать макет для DLE 9.2 Скриншот макета - _http://clip2net.com/s/WdXA Цены называйте сами, с ценовой политикой не ознакомлен)Завершен13 лет назад
Здравствуйте ! Мне нужно сделать информер статуса STEAM, как на этом сайте http:( два слэша)steamprofile(dot)com. Для примера можете ввести STEAM_0:0:32260886 в полную и в облегченную версию и посмотреть, что выйдет. От вас код от ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно поправить верстку на DLE, прошлый фрилансер первый раз работал с дле, поэтому работы вышла некачественной, ваша задача поправить верстку. Заметил баг с рейтингом, но это я вы возможно еще что-то увидите. Жду предложений.Завершен13 лет назад