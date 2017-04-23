У компании открывается новое направление, полиграфия, и в связи с этим необходимо сделать дизайн сайта. Задача: Нужно взять за основу тот дизайн, который сейчас есть (www.neva-reklama.ru), оставить ту же самую концепцию. То есть добавить что то минимальное, но ...
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Требуется дизайн сайта. Примерно как znayu.pro
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