Внести небольшие поправки в дизайн сайта

У компании открывается новое направление, полиграфия, и в связи с этим необходимо сделать дизайн сайта.

Задача:

Нужно взять за основу тот дизайн, который сейчас есть (www.neva-reklama.ru), оставить ту же самую концепцию.

То есть добавить что то минимальное, но чтобы было понятно, что компания занимается так же и полиграфией.

Этот дизайн будет на отдельном сайте.

Свои предложения отправляйте на почту [email protected] либо в аську 489-270-986, или в личный сообщения.