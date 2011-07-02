Внести небольшие поправки в дизайн сайта

$70
Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок243 просмотра
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У компании открывается новое направление, полиграфия, и в связи с этим необходимо сделать дизайн сайта.

Задача:

Нужно взять за основу тот дизайн, который сейчас есть (www.neva-reklama.ru), оставить ту же самую концепцию.

То есть добавить что то минимальное, но чтобы было понятно, что компания занимается так же и полиграфией.

Этот дизайн будет на отдельном сайте.

Свои предложения отправляйте на почту [email protected] либо в аську 489-270-986, или в личный сообщения.

Дизайн сайта
12 лет назад
Drumerr
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
dema8912
Дмитрий 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$70
1 день
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