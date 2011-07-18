Нужен дизайн для сайта строительной тематики

$350
Дизайн сайтовЗавершен78 заявок3929 просмотров
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#1$350

Требуется стильный, креативный дизайн для строительного сайта (в формате psd).

Название сайта - Строительная Империя. Сайт: www.Imperia-Stroy.ru, для которого пройдет редизайн.

Логотип предоставлен в эскизе, нужно доделать под дизайн сайта.

Остальная информация о дизайне в архиве под названием - Бриф.

Минимальное разрешение 1024, максимальное 1280 (расчет на резиновую верстку)

Примеры сайтов, которые нравятся: http://zalil.ru/31372590

По дизайну: Нужно строительство связать с Империей.

Цвет дизайна: Значения не имеет светлый, темный и т.д.

12 лет назад
flaris
Фларис 
45 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
год назад
Победитель конкурса
amiX
Влад 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
#1
Влад учавствовал в конкурсе по разработке дизайна для сайта Строительная Империя и со всеми поставленными задачами справился лучше всех. Потому и стал заслуженным победителем конкурса на Лучший дизайн. Спасибо!
Хорошо поработали. Отличный заказчик. Все четко и понятно.
Заявки фрилансеров
amiX
Влад 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
#1
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