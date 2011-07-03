Нужна шапка для новостного сайта

# 1 — $ 50

Добрый день,

Создается новостной сайт, для которого нужна шапка. Черновая версия сайта находится по адресу: "www.impe rast udio.com/ora tert/" (без пробелов). Это для примерной ориентировки по внешнему виду сайта. На текущую шапку сайта не ориентируйтесь, ее как раз надо переделать.

Логотип используйте этот: http://www.weblancer.net/files/projects/2760/276089/works/196697.png

Сайт новостной, серьезный. Темы - политика, экономика и т.п.

Из пожеланий по шапке: указание текущей даты, учесть фунцкиональные кнопки, количество которых может изменяться (по типу нынешней кнопки ""RSS feed). Также хорошо бы учесть место для баннера. Поиск - не обязательно.

Цветовые решения шапки делайте, исходя из логотипа и дизайна сайта.

Шапка должна выглядеть солидно.