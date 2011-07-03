Поменять дизайн интернет-магазина

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок226 просмотров
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Есть сайт www.zdorovijmir.ru проект Аlexima

необходимо поменять дизайн сайта и настроить Сайт работает на Джумле

шаблон здесь http://ifolder.ru/24134088

но лучший вариант залить копию сайта на другой домен с новым дизайном - получить как два магазина,если это возможно.

12 лет назад
ProstoMarya
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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