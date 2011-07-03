Настройка joomla + virtuemart 4

Требуется интернет-магазин зоотоваров.

На данный момент все это хозяйство выглядит так: shop.meute.ru

Не обязательно joomla, может быть что-то более Вам удобное, только без дополнительных расходов для меня.

в приложенных файлах основные пожелания и примерный внешний вид страниц.

На сайте должен быть использован выбранный шаблон.

Нашел сайт с похожим на то что хочется функционалом:

zoostore.ru

* Уточняю, в бюджет входит сайт подключ, очень похожий на то что на рисунках и со всем что описано в ТЗ.

* 20% предоплата после демонстрации страницы с товарами на Вашем хостинге, остальное по выполнению.