Дизайн сайта ландшафтной фирмы

# 1 — $ 200

Задача создать дизайн 2-3 типовых страниц для сайта ландшафтной фирмы, переделав существующий www.trypheme.ru, сделан на основе шаблона для Joomla.

Дизайн сайта должен соответствовать направлению деятельности. Современный стиль исполнения, направление скорее в классическую сторону но не совсем в нее углубляться. Можно использовать узоры, вензеля, напоминающие растения, но очень осторожно чтобы не перестараться.

Основной фон контента светлый, дизайн можно выполнить в зелено-желтой (но не яркой) гамме.

Минимальное разрешение 1024, максимальное 1280. Логотип и структура сайта прикрепляется. Вот ссылки на сайта, которые нравятся и нет. Но не надо копировать те, которые нравятся, ссылки указаны для понимания что нужно.

Принимаются к участию в конкурсе исполнители с достойными работами в портфолио.

Хорошо

http://www.seasons-project.ru/garden/

http://www.onegin.ru/

http://www.rezidence-tyrsova.cz/ru/

Плохо

http://www.vipint.ru/

http://www.worldclass.ru/

http://www.archiverde.it/it/azienda/azienda.html

http://design-landscape.ru/

http://www.landscape-d.com/

Ужасно

http://greenwaylandscapenursery.com/

http://www.botland.ru/index.shtml