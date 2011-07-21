Html + jquery (форма отправки)

$30
Веб-программированиеЗавершен1 заявка176 просмотров
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Задача: собрать 2 формы html + jquery. Зависимость выбора того или иного селекта будет появляться та либо иная часть формы.

Что имеется: есть структура формы связи, необходимо ее полностью соблюсти.

Также имеется требование к составлению формы.

Необходимо собрать только форму отправку сообщений.

Оставляйте ваши заявки только тут, личные сообщения и icq игнорирую.

Да и самое главное плачу только за проверенный результат.

Бюджет 30$ за обе формы

HTMLjQuery
12 лет назад
damapic
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
grf
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$30
1 день
Отлично сработались с Ринатом. Получил то что хотел в кратчайшие сроки.
Сотрудничеством доволен, рекомендую
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