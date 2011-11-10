Сервис для закрытой группы

Работа с autobb Joomla - умение программировать необходимо корректно настроить модераторов в проекте (ошибка - долго грузится запрос прикрепленных объявлений)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тело:
Необходимо создать некий сайт-сервис, который должен, в общих чертах, обладать следующими характеристиками:
1) иметь возможность авторизации пользователей
2) иметь совершенно конкретную "админку", позволяющую производить манипуляции с учётными записями и статистикой
3) взаимодействовать с известной биржей ссылок, обеспечивать авторизацию на бирже, размещение заявок, получение статистики по нескольким рабочим аккаунтам
4) отображать состояние в табличном виде с минимальными изысками
На некоторых страницах желаьельно использование технологии AJAX, чтобы избежать ненужных перезагрузок контента страниц. На некоторых, может понадобитбся использовать элементраную графику.
ТЗ в виде пустых HTML страниц прорисовано. Ссылки дадим реальным кандидатам.
Срок выполнения работ - до 2-х недель. Без предоплаты. Поэтапная оплата возможна.
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