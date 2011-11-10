Сервис для закрытой группы

$400
Веб-программированиеЗавершен2 заявки184 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тело:

Необходимо создать некий сайт-сервис, который должен, в общих чертах, обладать следующими характеристиками:

1) иметь возможность авторизации пользователей

2) иметь совершенно конкретную "админку", позволяющую производить манипуляции с учётными записями и статистикой

3) взаимодействовать с известной биржей ссылок, обеспечивать авторизацию на бирже, размещение заявок, получение статистики по нескольким рабочим аккаунтам

4) отображать состояние в табличном виде с минимальными изысками

На некоторых страницах желаьельно использование технологии AJAX, чтобы избежать ненужных перезагрузок контента страниц. На некоторых, может понадобитбся использовать элементраную графику.

ТЗ в виде пустых HTML страниц прорисовано. Ссылки дадим реальным кандидатам.

Срок выполнения работ - до 2-х недель. Без предоплаты. Поэтапная оплата возможна.

12 лет назад
kottolik
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
oldbadger
Григорий 
60 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
89 отзывов(-4)
12 лет назад
$401
13 дней
Все было сделано во - время и на высоте.
У любого "профи" есть особенности. У Дмитрия они тоже есть, он имеет на них безусловное право. Тем не менее, я сам, будучи "профи", всячески рекомендую и котирую. Можно и нужно смело работать, если имеется уверенность в собственных силах. Проекты у Дмитрия - чрезвычайно интересны. Острожность, для новичков, не повредит. Шары здесь нет, однозначно!