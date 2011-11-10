Сервис для закрытой группы

У любого "профи" есть особенности. У Дмитрия они тоже есть, он имеет на них безусловное право. Тем не менее, я сам, будучи "профи", всячески рекомендую и котирую. Можно и нужно смело работать, если имеется уверенность в собственных силах. Проекты у Дмитрия - чрезвычайно интересны. Острожность, для новичков, не повредит. Шары здесь нет, однозначно!