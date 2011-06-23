Необходимо написать компонент для Joomla 1.5

Работа с autobb Joomla - умение программировать необходимо корректно настроить модераторов в проекте (ошибка - долго грузится запрос прикрепленных объявлений)
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Требуется php программист для написания компонента на joomla 1.5.
Все подробности по icq 346371938
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