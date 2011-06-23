Онлайн калькулятор просчета стоимости оборудования

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо, чтоб посетитель сайта мог зайти в рубрику "Просчет стоимости оборудования", там выбрать Марку, Модель машины, год, объем двигателя и мощность и т.д. из заранее подготовленной бд.
Под определенный класс автомобиля и его мощность калькулятор должен выдавать рекомендуемое оборудование.
Жду предложений по стоимости и вариантах реализации. ТЗ будет для исполнителя.
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