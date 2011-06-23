Программа под windows

Нужно написать программу под windows которая сможет открывать сайты имитируя реальные посещения (т.е. все джава счетчики должны видеть переход) можно через бразер. Задача такова: имитировать переход в другого сайта, что бы на счетчиках было показано что перешли с нужного мне урла.

Очень желательна многопоточность, т.е. что бы одновременно переходить на большое количество сайтов.