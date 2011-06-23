Программа под windows

Необходимо, чтоб посетитель сайта мог зайти в рубрику "Просчет стоимости оборудования", там выбрать Марку, Модель машины, год, объем двигателя и мощность и т.д. из заранее подготовленной бд. Под определенный класс автомобиля и его мощность калькулятор должен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать программу под windows которая сможет открывать сайты имитируя реальные посещения (т.е. все джава счетчики должны видеть переход) можно через бразер. Задача такова: имитировать переход в другого сайта, что бы на счетчиках было показано что перешли с нужного мне урла.
Очень желательна многопоточность, т.е. что бы одновременно переходить на большое количество сайтов.
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