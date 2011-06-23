Небольшой вопрос по JS

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Веб-программированиеЗавершен2 заявки173 просмотра
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Нужно с помощью JS добавить форму (несколько форм) так, чтобы её можно было обрабатывать без перезагрузки страницы.

Добавляем вначале в DOM формы с неизвестными товарами и дефолтными значениями полей. Затем обрабатываем. Добавление и обработка ниже.

------------------------------

Код добавления формы:

var new_products = 0;

function addForm(param)

{

var div = document.createElement("div");

var form = document.createElement("form");

var id = document.createElement("input");

var name = document.createElement("input");

var price = document.createElement("input");

var qty = document.createElement("input");

var submit = document.createElement("input");

form.className = 'jcart';

form.method = 'post';

form.action = '';

id.name = 'my_item_id';

id.value = '_' + new_products;

id.type = 'hidden';

name.name = 'my_item_name';

name.value = 'Тестовый товар ' + new_products;

name.type = 'text';

price.name = 'my_item_price';

price.value = 0.00;

price.type = 'hidden';

qty.name = 'my_item_qty';

qty.value = 1;

qty.type = 'hidden';

submit.name = 'my_add_button';

submit.value = 'В корзину';

submit.className = 'button';

submit.type = 'submit';

form.appendChild(id);

form.appendChild(name);

form.appendChild(price);

form.appendChild(qty);

form.appendChild(submit);

div.appendChild(form);

new_products++;

document.getElementById(param).appendChild(div);

return false;

}

------------------------------

Обработка сабмита:

// Add an item to the cart

$('.jcart').submit(function(e)

{

add($(this));

e.preventDefault();

});

------------------------------

Сейчас при сабмите обновляется вся страница. То есть, не срабатывает обработчик и данные передаются обычным POST запросом. Явно какая-то проблема с DOM.

Результат: рабочий скрипт.

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12 лет назад
lexnevermind
39 летУкраина
15 лет в сервисе
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6 лет назад
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kurakin
35 летУкраина
13 лет в сервисе
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3 отзыва
12 лет назад
$5
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