Веб разработки, интернет проекты, онлайн сервисы

Предпочитаю работать по 100% постоплате, однако можно договориться о поэтапной оплате услуг.

Оплачиваю заказы в основном с помощью WebMoney. Возможна также ЯндексДеньгами.

Не посредник. Являюсь заказчиком.

Предпочтения: эффективный минимализм, отличное юзабилити, высокая скорость работы.

Предпочитаю общаться по email. Иногда могу выйти в ICQ или Skype. Контакт по телефону также возможен, если вы из Украины.

С адекватными исполнителями готов работать постоянно.