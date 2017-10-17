Алексей Опанасенко lexnevermindlexnevermind
39 летУкраина/Чернигов
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Веб разработки, интернет проекты, онлайн сервисы
Предпочитаю работать по 100% постоплате, однако можно договориться о поэтапной оплате услуг.
Оплачиваю заказы в основном с помощью WebMoney. Возможна также ЯндексДеньгами.
Не посредник. Являюсь заказчиком.
Предпочтения: эффективный минимализм, отличное юзабилити, высокая скорость работы.
Предпочитаю общаться по email. Иногда могу выйти в ICQ или Skype. Контакт по телефону также возможен, если вы из Украины.
С адекватными исполнителями готов работать постоянно.
Портфолио
- Региональный дилер компании Skoda169 просмотров
- Интернет магазин "Gold Master"164 просмотра
- Авторский блог "Заметки вебмастера самоучки"246 просмотров
- Магазин модной одежды "ИталМода"252 просмотра
- Студия умного ремонта "Квадратный метр.cn"150 просмотров
- Рок портал170 просмотров
- Сайт-визитка художника427 просмотров
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