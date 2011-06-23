Php модуль для работы с git репозиторием

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки126 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен php модуль для работы с git репозиторием, со следующей функциональностью:

- Получить структуру каталогов и содержимое произвольных файлов репозитория исходного кода

- Получить список "коммитов" в репозиторий и перечень файлов в коммите

- Получить список версий произвольного файла и содержимое каждой версии файла

Ограничения:

- Код должен быть реализован на PHP 5, с минимальными внешними зависимостями, кроссплатформенный

- Доступ к репозиторию должен осуществляться через webdav

- Не могут быть использованы уже написанные кем-то классы или компоненты, имеющие коммерческую лицензию

Спецификация интерфейса модуля (на псевдоязыке):

/*

* interface RevisionIterator extends Iterator

* {

* string getVersion();

* string getDateTime();

* string getComment();

* string getAuthor();

* string getAction();

* }

*

* interface FileIterator extends Iterator

* {

* string getPath();

* string getName();

* long getLength();

* string getDateTime();

* string getType();

* string getStatus();

* string getAuthor();

* string getContentType();

* }

*

* interface Repository

* {

* // returns list of commits in the given range of revisions of the whole repository

* RevisionIterator getRevisions( string from_revision, string to_revision );

*

* // returns list of files on the path

* FileIterator getFiles( string path );

*

* // returns file content of the given version on the path

* string getFile( string path, string revision );

*

* // returns list of commits within the file in the given range of revisions

* RevisionIterator getFileRevisions( string path, string from_revision, string to_revision );

*

* // returns list of files where changes in the given commit

* FileIterator getFilesInRevision( string revision );

* }

*

*/

Ожидаемый результат:

- Набор классов на PHP, реализующих описанную функциональность

- Дополнительные компоненты (если используются)

- Тестовое окружение, на котором быстро можно проверить работу модуля (или подробная инструкция как его развернуть)

PHP
12 лет назад
abb
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Веб-интерфейс для почты

    ПРОЕКТ ОТКРЫТ. ПРЕДЫДУЩИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ СПРАВИЛСЯ! Необходимо написать веб-мордочку для почтового сервера (smtp+pop3). Что требуется от исполнителя: 1. Установить и настроить почтовый сервер. 2. Используя общедоступные классы (не нужно писать с нуля!!! - используйте уже готовые наработки, тем более ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Связать python при помощи модуля Django

    Требуется специалист, который сможет связать python при помощи модуля Django-mssql с MSSQL сервером. Есть рабочий интернет магазин на python разработанный на фреймворке Django и на базе СУБД MySQL. Все работает и функционал устраивает. Требуется перенастроить ...

    PythonDjango
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта на Joomla

    $50

    Сайт www.casmos.ru Что необходимо: 1. Настроить в Joomla английскую версию сайта. 2. Перенести контент в английскую версию из русской в т.ч. дополнительные страницы (подвал, новости и т.п.). 3. Настроить вывод новостей на главной странице. Раздел должен выводиться, если есть новости опубликованные не ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подправить шаблон Smarty

    На сайте, использующем обработчик Smarty внести изменения в несколько страниц шаблонов. Если вам интересен данный проект пишите, покажу и расскажу подробнее.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • MODX, if-modified-since и last-modified

    $15

    Нужно понять почему не работает плагин, который отвечает за ответ на эти запросы на сайте sluhovik.ru и поправить его. Симптомы: после включения плагина при проверке ответа сервера в вебмастере яндекса, сервер отвечает кодом 500 и присылает ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенос скрипта на perl

    После переноса данных с одного хостинга на другой перестал работать perl скрипт. Нужно найти причину и исправить. Имеется SSH, cpanel, данные на старом хостинге. Скрипт служит для обработки email и вызывается отправкой на него почты. skype:aha-soft

    Perl
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Примерка картинок на фото

    $15

    Нужен небольшой скрипт на JavaScript (возможно использование jQuery и любых плагинов для него), который будет примеривать маски на фото. Один скрипт, никаких PHP, подгрузка фотографии через URL. Итак: Человек на страничке (простая HTML5 пустая страничка) видит ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Небольшой вопрос по JS

    $5

    Нужно с помощью JS добавить форму (несколько форм) так, чтобы её можно было обрабатывать без перезагрузки страницы. Добавляем вначале в DOM формы с неизвестными товарами и дефолтными значениями полей. Затем обрабатываем. Добавление и обработка ниже. ------------------------------ Код добавления ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Программа под windows

    $100

    Нужно написать программу под windows которая сможет открывать сайты имитируя реальные посещения (т.е. все джава счетчики должны видеть переход) можно через бразер. Задача такова: имитировать переход в другого сайта, что бы на счетчиках было показано ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад