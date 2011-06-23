Требуется специалист, который сможет связать python при помощи модуля Django-mssql с MSSQL сервером.

Есть рабочий интернет магазин на python разработанный на фреймворке Django и на базе СУБД MySQL. Все работает и функционал устраивает. Требуется перенастроить магазин таким образом что бы номенклатур он брал из внутренней CRM системы. CRM система развернута на MS SQL сервере.