ПРОЕКТ ОТКРЫТ. ПРЕДЫДУЩИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ СПРАВИЛСЯ! Необходимо написать веб-мордочку для почтового сервера (smtp+pop3). Что требуется от исполнителя: 1. Установить и настроить почтовый сервер. 2. Используя общедоступные классы (не нужно писать с нуля!!! - используйте уже готовые наработки, тем более ...
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Требуется специалист, который сможет связать python при помощи модуля Django-mssql с MSSQL сервером.
Есть рабочий интернет магазин на python разработанный на фреймворке Django и на базе СУБД MySQL. Все работает и функционал устраивает. Требуется перенастроить магазин таким образом что бы номенклатур он брал из внутренней CRM системы. CRM система развернута на MS SQL сервере.
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