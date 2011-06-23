MODX, if-modified-since и last-modified

Нужно понять почему не работает плагин, который отвечает за ответ на эти запросы на сайте sluhovik.ru и поправить его.

Симптомы: после включения плагина при проверке ответа сервера в вебмастере яндекса, сервер отвечает кодом 500 и присылает всю страницу.

Ниже текст плагина:

if($modx->event->name!='OnLoadWebDocument') return;

if(!empty($_SERVER['HTTP_IF_MODIFIED_SINCE'])){

$lastMod = strtotime($_SERVER['HTTP_IF_MODIFIED_SINCE']);

if($modx->resource->editedon

header("HTTP/1.0 304 Not Modified");

header("Cache-control: private, max-age = 3600");

header('Expires: '.gmdate('D, d M Y H:i:s', time()+3600));

exit();

}

}

header("Cache-control: private, max-age = 3600");

header('Expires: '.gmdate('D, d M Y H:i:s', time()+3600));

header("Last-Modified: " . gmdate('D, d M Y H:i:s', $modx->resource->editedon) . " GMT");

return;

?>

плагин вешаем на событие OnLoadWebDocument