Разработка дополнительного функционала на Битрикс

Требуется опытный программист для разработки дополнительного функционала под CMS 1С-Битрикс.

Имеется: Интернет-магазин автоэлектроники (головные устройства, сигнализации, датчики парковки, камеры, видеорегистраторы и проч.).

Необходимо создать отдельный интерфейс для определенной группы пользователей - установщиков автоэлектроники в авто (далее Установщики):

1. Установщики могут приобретать товары по своей группе цен, необходимо отображение этих цен + розничных рекомендуемых цен

2. Установщики имеют свой личный кабинет (отличающийся от простых зарегеных пользователей), в котором есть виртуальный денежный счет с которого они могут оплачивать покупки.

3. При покупке автоэлектроники обычному покупателю предлагается установить оборудование со скидкой (по опред. формуле) в станции тех. обслуживания Установщика (в корзине при отмеченной опции выводится AJAX-окно с выбором установщика). Эти данные сохраняются в заказе пользователя и отображаются в админ. части

Более подробно при личном общении и в дальнейшем составленном и согласованном ТЗ

Обязательно от Исполнителя:

1. Опыт работы с Битрикс и расширением стандартного функционала

2. Возможность полноценного общения через Skype (в режиме устного диалога) в течении дня.

Пишите свои предложения по ориентировочному бюджету и срокам.