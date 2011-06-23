Требуется сделать валидную верстку + натяжка

$100
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок149 просмотров
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Требуется:

Верстка макета c натяжкой на самописный движок муз портала ( не чего сложного, примеры структуры будут)

По сути нужно верстку натянуть на одну страницу blank.html - чистый шаблон, всё кроме контента (всё остальное - это блок но с дополнениями контента) итого всего 3 страницы получается. ( детальнее смогу и показать исполнителю)

Кодировка верстки windows-1251

Верстка резина, левый и правый блок фиксированная ширина 200px

Валидный код W3C (буду проверять по разным сервисам)

Кроссбраузерность во всех браузерах Опера, Мозила, Хром, Internet Explorer, дизайн должен четко и понятно отображаться на любых разрешениях экрана!

Верстку можно сделать полностью в CSS и div'ах. (обсуждаемо)

Работу готов доверить, лишь у кого есть опыт , портфолио, положительные отзывы и конечно же разумная цена. ( Школьникам отбой)

По срокам хотелось уложиться за сутки!

Как писал выше сам Макет и структуру движка покажу исполнителю!

Пожалуйста, оставляйте в своих заявках не только стоимость, но и контактную связь, желательно по icq для более оперативной связи!

Спасибо.

12 лет назад
sokal
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов
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