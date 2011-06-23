Парсер малого обьема

Требуеться написать парсер под CURL с подменой IP Адресов

Парсить надо по атрибутам по циклам к примеру предварительные данные :

time=(Текст) который надо будет занести в базу

Оплата Yandex.Money

Более подробно после выбора кандидата

так как Парсер очень при очень маленький то и цена за него малая

Skype : firstange1

Предоплата осуществляется тока с рейтингом выше 20