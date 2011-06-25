Поправить модуль на DLE

$5
Веб-программированиеЗавершен5 заявок200 просмотров
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В полной новости поставил модуль отображения похожих новостей с отображением картинок. Нужно сделать так, чтобы модуль брал картинки не с краткой новости, а с дополнительного поля, иначе отображаются только заглушки.

Кто возьмется и за сколько?

12 лет назад
dmitry-momot
Дмитрий 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Web-Stil
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена качественно, быстро и очень дешево! Сделал за час то, над чем я сидел 2 дня, но так и не смог реализовать. Роман, огромное спасибо за работу)
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