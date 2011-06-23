Сверстать сложную форму заказа и расчета банкета

Здравствуйте,Мне необходимо следующее: 1. Нужно, чтобы бралась определенная информация с сайта (например stroyzakaz.net - пароль есть) 2. И пересылалась на электронную почту (несколько ящиков) - при этом в зависимости от города на разные ящики 3. Информация будет браться ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать одну страницу по макету PSD, на этой странице находится форма заказа и расчета банкета.
В форме используются нестандартные элементы управления.
Также будет одно всплывающее окно средствами javascript.
Всё делается на jQuery.
Форма должна отсылать содержимое по AJAX на определенный URL.
Верстка должна быть грамотная.
Макет вышлю после выбора исполнителя.
Предлагайте цены. Сроки не более 5-7 дней.
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