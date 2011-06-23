Сверстать сложную форму заказа и расчета банкета

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок196 просмотров
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Необходимо сверстать одну страницу по макету PSD, на этой странице находится форма заказа и расчета банкета.

В форме используются нестандартные элементы управления.

Также будет одно всплывающее окно средствами javascript.

Всё делается на jQuery.

Форма должна отсылать содержимое по AJAX на определенный URL.

Верстка должна быть грамотная.

Макет вышлю после выбора исполнителя.

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12 лет назад
alexfgrez
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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