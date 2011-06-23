Сверстать сложную форму заказа и расчета банкета

Требуеться написать парсер под CURL с подменой IP Адресов Парсить надо по атрибутам по циклам к примеру предварительные данные : time=(Текст) который надо будет занести в базу Оплата Yandex.Money Более подробно после выбора кандидата так как Парсер очень при очень ...