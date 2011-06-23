Копирование инфы из сайта на почту

Здравствуйте,Мне необходимо следующее:

1. Нужно, чтобы бралась определенная информация с сайта (например stroyzakaz.net - пароль есть)

2. И пересылалась на электронную почту (несколько ящиков) - при этом в зависимости от города на разные ящики

3. Информация будет браться с нескольких сайтов (пока 5)

4. Адреса электронной почты будут меняться

информация будет - заказ на работы, такого плана http://stroyzakaz.net/load/zakaz/fundament/1-1-0-527

Пример. на указанном сайте (на самом деле их будет много) появляется новый заказ, этот заказ должен быть выслан по заданным адресам электронной почты (будут периодически меняться) именно в виде текста, а не ссылки

пишите сроки и цену!