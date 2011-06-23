Копирование инфы из сайта на почту

Написать движок для сайта jobparking.de с админкой + натянуть дизайн(очень простой, уже готов) - основной функционал регистарция/вход/ред.профиля/постинг объявлений/каталог объявлений/просмотр объяв/поиск/ - в админ части редактирование пользователей и объявлений - язык сайта - немецкий. - при разработке нужно использовать смарти - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,Мне необходимо следующее:
1. Нужно, чтобы бралась определенная информация с сайта (например stroyzakaz.net - пароль есть)
2. И пересылалась на электронную почту (несколько ящиков) - при этом в зависимости от города на разные ящики
3. Информация будет браться с нескольких сайтов (пока 5)
4. Адреса электронной почты будут меняться
информация будет - заказ на работы, такого плана http://stroyzakaz.net/load/zakaz/fundament/1-1-0-527
Пример. на указанном сайте (на самом деле их будет много) появляется новый заказ, этот заказ должен быть выслан по заданным адресам электронной почты (будут периодически меняться) именно в виде текста, а не ссылки
пишите сроки и цену!
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