Изменения в ShopCMS

В общем есть PHP скрипт городского портала, необходимо его установить себе на локалку и расписать подробные действия по установке мне на локалке. Задача не сложная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет. Это задание относится к тем, кто знает скрипт магазина SHOPCMS. Суть работы, которую я предлагаю выполнить заключается в следующем:
1. Необходимо объяснить или просто предоставить кусок кода, отвечающий за вывод Цепочки навигации (Хлебных крошек) соответствующей местоположению на сайте, включающем созданные страницы и страницы товаров. В исходном коде имеется только возможность отображения категорий каталогов.
2.Необходима возможность разделения Каталога товаров на отдельные блоки по категориям.
Кто в теме велком.
КТо не в теме проходим мимо )
Спасибо.
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