Изменения в ShopCMS

Привет. Это задание относится к тем, кто знает скрипт магазина SHOPCMS. Суть работы, которую я предлагаю выполнить заключается в следующем:

1. Необходимо объяснить или просто предоставить кусок кода, отвечающий за вывод Цепочки навигации (Хлебных крошек) соответствующей местоположению на сайте, включающем созданные страницы и страницы товаров. В исходном коде имеется только возможность отображения категорий каталогов.

2.Необходима возможность разделения Каталога товаров на отдельные блоки по категориям.

Кто в теме велком.

КТо не в теме проходим мимо )

Спасибо.