Оперативное создание вебсервиса

Необходима оценка по времени (в часах) и ориентировочной стоимости следующей задачи (а также ее исполнение):

Написание технической части простого сервиса, который делает следующее

- я ввожу в него свой логин и пароль от какого-нибудь сайта, где у меня аккаунт (например, любая социальная сеть);

- скрипт лезет на указанный сайт и берет информацию по моим данным, например;

- выводит эту информацию на сайте сервиса.

Необходимо разработать такую штуку до вторника (28 июня) или раньше. За оперативность доплата.