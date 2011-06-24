Регистрация юридических и физических лиц

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка182 просмотра
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К Р А Т К О О З А Д А Н И И

Регистрация юридических и физических лиц, активация акаунта через email. Указание

местоположений на карте и маршруов, используя googlemapsapi. Авторизация через

логин/пароль и OpenIDпровайдеров.

Просмотр информации о зарегистрированных физических и юридических лицах.

Поддержка нескольких языков.

Панель управления. Управление формами и контентом. Управление правами

• Язык программирования – J2EE

• База данных – Oracle 11g

• Сервер приложений – Jboss 6.0.0

• Spring, Grails, Groovy, Hibernate

• Javascriptframework – Jquery

• Googlemaps (геокодинг, маркеры, маршруты, полигоны...)

• OpenID авторизация в дополнение к стандартной.

Рекомендуется использование последнихстабильных версий.

Код должен содержать комментарии в достаточном для понимания виде.

Код не должен требовать рефакторинга.

Программирование должно производиться, согласно общепринятым паттернам.

12 лет назад
terlalex
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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