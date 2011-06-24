Внедрить код rel="canonical" в вордпресс

Исполнитель найден. Проект выполнен.
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Сейчас использую плагин all-in-one-seo-pack, и он подставляет rel="canonical" на первую страницу статьи, а на всех последубющих страницах данной статьи его нет. Нужно сделать так, чтобы rel="canonical" был не только на первой странице, но и на всех других страницах данной статьи.
Способ, с помощью которого это будет сделано - не важен, лиш бы работало.
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