Внедрить код rel="canonical" в вордпресс

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки126 просмотров
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Сейчас использую плагин all-in-one-seo-pack, и он подставляет rel="canonical" на первую страницу статьи, а на всех последубющих страницах данной статьи его нет. Нужно сделать так, чтобы rel="canonical" был не только на первой странице, но и на всех других страницах данной статьи.

Способ, с помощью которого это будет сделано - не важен, лиш бы работало.

12 лет назад
mediahit
Илья 
48 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад