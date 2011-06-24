Правка flash-файла

Дано: swf-карта России с сопредельными государствами, на которой отмечены города со ссылками на заводы и/или представительства компании (отдельные кнопки на карте позволяют выбирать, что показывать: только заводы, только представительства, или и то, и другое).

Задача: Убрать сопредельные государства и восстановить границы России, а также поубирать лишние заводы и представительства.